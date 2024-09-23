Красноярск, 23 сентября, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Женщина, чьи дети умерли от отравления в селе Красная Сопка, рассказала на допросе, что не добавляла посторонних веществ при приготовлении пищи. Её слова приводит СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Со слов женщины, посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, приправа добавлялась только при приготовлении курицы», — сказали в пресс-службе ведомства.

Как передавало ИА Регнум, жительница села Красная Сопка Назаровского района купила в магазине курицу и пельмени. Вечером 20 сентября родители и четверо детей съели эти блюда за ужином. Через некоторое время у них появились симптомы отравления.

К врачу семья обратилась примерно в 11 часов утра следующего дня. Все отравившиеся были госпитализированы. Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик умерли в больнице. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи допросили хозяина и продавца продуктового магазина, в котором семья покупала продукты питания.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Для установления точной причины отравления запланировано проведение дополнительных исследований.