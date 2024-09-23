Москва, 23 сентября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Рособрнадзор направил пяти вузам предостережения по теме проведения экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом сообщает в пресс-служба Рособрнадзора.

Александр Поготов/РИА Новости

«Пять предостережений объявлены образовательным организациям о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата», — отметили представители пресс-службы.

По данным издания «РИА Новости», предостережения были направлены РУДН, СПбГУ, Уфимскому университету науки и технологии, а также Псковскому госуниверситету и Институту русского языка имени Пушкина.

Как сообщало ИА Регнум, РУДН, СПбГУ, а также Псковский госуниверситет и Государственный институт русского языка имени Пушкина уже получали предостережения о недопустимости нарушения требований к экзамену для иностранных граждан.

Ранее в Москве следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Они установили и задержали пять подозреваемых. По данным следствия, в декабре 2023 года группа граждан, в том числе сотрудники Института русского языка имени Пушкина, организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства. Подавляющая часть иностранных граждан такими знаниями не обладали. В результате преступных действий мигрантам незаконно оформляли вид на жительство в Московском регионе.

Черёмушкинский суд Москвы избрал меры пресечения трём подозреваемым в причастности к незаконной выдаче мигрантам сертификатов о знании русского языка ― заключение под стражу, домашний арест и запрет определённых действий.