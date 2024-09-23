Москва, 23 сентября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В России обсуждается возможность предоставления льготной ипотеки под 6% для IT-специалистов из разных регионов, работающих на московские компании, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков 23 сентября.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Ведомство обсуждает такую возможность с профильными участниками рынка и Минцифры», — рассказал Чебесков в интервью «Известиям».

По его словам, некоторая донастройка программы возможна, если Минцифры решит, что это поспособствует достижению поставленных целей. При этом Министерство финансов РФ продолжит придерживаться консервативного курса и не собирается значительно расширять программу.

«Минфин сейчас консервативно относится к льготным кредитам. Министерство не поддерживает любое расширение программ. Если же предложенные корректировки будут лишь немного изменять параметры или сужать программу, то мы их поддержим», — добавил замминистра.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 года. 31 июля правительство продлило льготную ипотеку для IT-специалистов до 2030 года. Предельная ставка кредитования поднялась с 5 до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — 9 млн рублей. При этом из программы исключили возможность приобретения недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. С учётом продления программы до 2030 года приобрести жильё по льготной ставке смогут не менее 82 тыс. региональных специалистов.

Как передавало ИА Регнум, в России вырос спрос на обновлённую IT-ипотеку: за два месяца соответствующий показатель увеличился на 50%.

21 июня Сбербанк изменил правила работы по двум льготным ипотечным государственным программам в связи с досрочным исчерпанием лимита. Речь шла, в том числе, о приостановке выдачи ипотечных кредитов для IT-специалистов. Ранее с 17 июня приостановил выдачу IT-ипотеки также и ВТБ.