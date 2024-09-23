РСПП попросил изменить механизм формирования цены контрактов в стройке
Москва, 23 сентября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Минэкономразвития РФ пересмотреть механизм расчёта показателей (индекс-дефляторов) при формировании начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК) на выполнение подрядных работ по строительству. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы РСПП Александра Шохина.
Применение индекс-дефляторов предусматривается в расчётах НМЦК при закупках строительных работ подрядчиков, а также капремонте и реконструкции.
Как отмечает издание, в письме главы РСПП указывается, что действующие на сегодняшний день показатели не учитывают реальную структуру себестоимости строительства, в результате чего определение затрат на строительные работы, планирование объёма бюджетных ассигнований, а также занижение сумм контрактов проводятся неверно.
РССП отмечает, что несовершенство методики расчётов приводит к существенному повышению суммы реализации контрактов, которая была утверждена на стадии НМЦК, что, в свою очередь, способствует росту кредитной нагрузки и ухудшению финансового положения подрядчиков.
Отмечается, что в Минэкономразвитии подтвердили факт получения письма и добавили, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.
Как передавало ИА Регнум, в Московской области квартиры за первые полгода подорожали на 8,8% (до 9,934 млн рублей). При этом цена одного квадратного метра увеличилась более чем на 2% и составила 196,5 тысячи рублей.
Стремительнее всего цены на жильё выросли в трёх муниципалитетах Подмосковья. В начале февраля 2024 года зафиксировали, что стоимость жилья в Люберцах по сравнению с прошлым годом повысилась на 39%, в Балашихе рост составил 33,6%, а в Котельниках ― 29,6%. В среднем рост составил 34%.