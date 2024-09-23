Москва, 23 сентября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Минэкономразвития РФ пересмотреть механизм расчёта показателей (индекс-дефляторов) при формировании начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК) на выполнение подрядных работ по строительству. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы РСПП Александра Шохина.

Дарья Драй ИА Регнум

Применение индекс-дефляторов предусматривается в расчётах НМЦК при закупках строительных работ подрядчиков, а также капремонте и реконструкции.

Как отмечает издание, в письме главы РСПП указывается, что действующие на сегодняшний день показатели не учитывают реальную структуру себестоимости строительства, в результате чего определение затрат на строительные работы, планирование объёма бюджетных ассигнований, а также занижение сумм контрактов проводятся неверно.

РССП отмечает, что несовершенство методики расчётов приводит к существенному повышению суммы реализации контрактов, которая была утверждена на стадии НМЦК, что, в свою очередь, способствует росту кредитной нагрузки и ухудшению финансового положения подрядчиков.

Отмечается, что в Минэкономразвитии подтвердили факт получения письма и добавили, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Как передавало ИА Регнум, в Московской области квартиры за первые полгода подорожали на 8,8% (до 9,934 млн рублей). При этом цена одного квадратного метра увеличилась более чем на 2% и составила 196,5 тысячи рублей.

Стремительнее всего цены на жильё выросли в трёх муниципалитетах Подмосковья. В начале февраля 2024 года зафиксировали, что стоимость жилья в Люберцах по сравнению с прошлым годом повысилась на 39%, в Балашихе рост составил 33,6%, а в Котельниках ― 29,6%. В среднем рост составил 34%.