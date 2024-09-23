Красноярск, 23 сентября, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Причиной гибели четверых детей, умерших в результате отравления, могли стать пестициды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

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По предварительной версии, родители или сами дети могли случайно добавить в еду ядовитые вещества вместо соли. По словам источника Telegram-канала, в ходе обысков в доме обнаружили большое количество пестицидов и антибиотиков для животных. Вещества находились и на кухне, в которой ужинала семья. Все продукты отправили на экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. Всех отравившихся госпитализировали. В больнице скончались шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Для того чтобы установить точную причину отравления, планируют провести дополнительные исследования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи допросили хозяина и продавца продуктового магазина, в котором семья покупала продукты питания. Расследование инцидента продолжается.

Пресс-служба управления Россельхознадзора проинформировала, что в сельском магазине в Красноярском крае, где купила продукты отравившаяся семья, выявлены нарушения ветеринарных требований.