Москва, 23 сентября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. В Буэнос-Айресе допускают встречу между президентом страны Хавьером Милеем и российским президентом Владимиром Путиным в рамках многосторонних саммитов, среди которых и G20 в Бразилии, однако конкретных планов пока нет, сообщил посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

IMAGO/Rolf Zoellner/Global Look Press Хавьер Милей

«Такая встреча может произойти в рамках каких-то мероприятий, например, если господин Путин или господин Лавров будут там, они могли бы пообщаться со своими визави из Аргентины… Саммит G20 в этом году проходит в Бразилии. Если Путин приедет, наверное, можно было бы организовать встречу, если стороны договорятся. Но визит Милея в этом году в Россию — я думаю, это сложно», — приводит его слова «РИА Новости».

Посол уточнил, что визит президента или же министра иностранных дел Аргентины Дианы Мондино в Россию не планируется.

«Так что возможности могли бы быть, но мы сейчас ничего конкретного не прорабатываем. Ни президенту, ни министру иностранных дел не поступало приглашения со стороны российских властей посетить Россию. По крайней мере, через наше посольство ничего не проходило», — заявил посол.

Он добавил, что в случае, если соответствующее предложение поступит, то оно будет изучено. По его словам, осуществить визит в Россию сейчас непросто, только если речь идёт о комплексной поездке, включающей визиты в несколько стран региона, но также отметил, что власти Аргентины сейчас сосредоточены больше на внутренних делах.

«Но всё-таки лететь в Россию на сегодняшний день непросто, далеко. Возможно, в рамках какой-то поездки, включающей посещение разных стран региона. Сейчас власти Аргентины больше сосредоточены на решении внутренних проблем нашей страны», — заключил Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря новый аргентинский президент Хавьер Милей принял решение о том, что Аргентина отказалась от вступления в БРИКС, которое в августе одобрили на саммите объединения. Он уведомил об этом лидеров России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики — стран, которые входят в это объединение.

Кроме того, по данным газеты La Nacion, Милей попросил о встрече с главами этих государств для обсуждения развития двухсторонних отношений. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что решение президента Аргентины отказаться от вступления в БРИКС демонстрирует проамериканскую модель поведения, выбранную новыми властями республики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января заявил, что решение Милея об отказе присоединиться к БРИКС является суверенным правом Аргентины, однако оно, по-видимому, неокончательное. По его словам, власти Аргентины скорее дали понять, что пока не готовы к присоединению к объединению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 января заявил, что отказ Буэнос-Айреса от участия в БРИКС является суверенным правом Аргентины, и в Москве с уважением относятся к решениям этой страны. Он также добавил, что российская сторона надеется на то, что руководство Аргентины изменит отношение к членству в указанной организации. Он также отметил, что вступить в БРИКС есть много желающих.