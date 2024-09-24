Москва, 24 сентября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая поможет школьникам проверить и улучшить знания ПДД.

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«Безопасность детей — один из наших главных приоритетов. В этом направлении по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране, при этом многое уже сделано. Также особое внимание уделяем просветительским мероприятиям, которые направлены на повышение уровня знаний о дорожном движении и поведении на дорогах. В том числе в рамках нацпроекта ежегодно проводится всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», где школьники могут закрепить свои знания ПДД. За четыре года проверили свою дорожную грамотность более 15 миллионов участников», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

АНО «Национальные приоритеты» Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

Олимпиада проводится при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подробнее об участии — на сайте Национальныепроекты.рф. Проходя задания, ребята научатся оценивать ситуацию на дороге с точки зрения различных участников движения. В частности, в заданиях олимпиады делается акцент на навыках безопасного поведения как на пешеходных переходах и в транспорте, так и при использовании средств индивидуальной мобильности — в прошлом году эти темы оказались самыми сложными для школьников. А игровой формат поможет лучше закрепить правила безопасного поведения на дорогах и научит ориентироваться в сложных дорожных ситуациях.

«Правовое информирование детей по тематике безопасности дорожного движения, привитие им навыков безопасного поведения на дорогах — приоритетное направление деятельности Госавтоинспекции, которое осуществляется во взаимодействии с органами образования. С учетом анализа причин детского дорожно-транспортного травматизма подбираются формы и методы профилактической работы. Задания онлайн-олимпиады позволяют ее участникам в интерактивной форме проверить свои знания и получить новые по основам правил дорожного движения. В олимпиаде предусмотрена возможность участия неограниченного количества детей, педагогов и родителей. Самая важная задача олимпиады — снижение детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий», — отметил начальник Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Повысить безопасность дорожного движения помогают не только знания ПДД, но и хорошие дороги. За пять лет реализации нацпроекта отремонтировано свыше 4 тыс. участков дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям. И эта работа продолжается.

«При формировании перечня объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» школьные маршруты всегда в приоритете. В этом году благодаря нацпроекту мы планируем привести к нормативу 920 таких объектов общей протяженностью 3,1 тыс. км. Это улицы в населенных пунктах, а также участки региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, по которым курсируют школьные автобусы», — прокомментировал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Так, в сахалинском городе Анива привели в порядок два участка улицы Калинина общей протяженностью около 1,2 км. Это центральная транспортная артерия, связывающая восточную и западную части города. Здесь расположены в том числе детская школа искусств, общеобразовательная школа, детско-юношеская спортшкола и новая школа по плаванию «Авангард».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области

«Сейчас просто красота. Даже во время дождя еду и луж нет как раньше. В прошлом году после осадков ехала как по речке. Сейчас сухо», — отметила жительница города Мария Кротова. По новой дороге она возит своих детей в школу искусств.

Помимо замены старого дорожного покрытия и бордюров дорожники восстановили часть водоотводной системы. На участке от улицы Пудова до улицы Дьяконова рабочие откопали засыпанные еще в 90-е годы приёмные колодцы и прочистили засорившиеся трубы. Также в 2023 году там заменили фонари уличного освещения на более экономичные светодиодные.

В Республике Алтай также продолжают приводить в порядок участки дорог, ведущих к школам. К примеру, комфортные условия пешеходам создают в селе Боочи. Ранее там установили уличное освещение, а в этом дорожно-строительном сезоне на участке обновили дороги и тротуары.

Министерство регионального развития Республики Алтай

А чтобы новые и отремонтированные дороги прослужили как можно дольше, при строительстве и ремонте учитываются все современные требования.

«С каждым годом количество автотранспорта и скорость автомобильного потока растет, соответственно, и технологии, и конструкции должны соответствовать требованиям современной нормативной документации. Применение новых технологий и материалов при выполнении дорожных работ позволяет сэкономить ресурсы, увеличить межремонтные сроки, а самое главное — повысить качество работ», — отметил врио начальника «Горно-Алтайавтодора» Сергей Труфанов.

В Челябинске в этом году подъездными путями обеспечили два крупных образовательных учреждения. Так, завершён капитальный ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до Линейной. На этом маршруте расположена одна из старейших школ Челябинска — школа № 107, в которой обучаются более 700 детей. На этом важном участке главного проспекта города проложили ливневые сети и установили наружное освещение, полностью обновили проезжую часть и тротуары.

А вдоль челябинского образовательного центра № 2 по нацпроекту построили новую дорогу: на всем протяжении шестиполосной проезжей части улицы Бейвеля обустроили тротуары и велодорожки, смонтировали сети наружного освещения и ливневой канализации и установили 11 остановок.

В Ханты-Мансийском автономном округе на участке трассы, соединяющей крупные населенные пункты Югорск и Советский, построили новые линии электроосвещения. Специалисты проложили под землей кабель, установили и заземлили 348 опор освещения с кронштейнами и 609 светильников. Освещение было спроектировано так, чтобы эффективно освещать всю ширину трассы, что особенно важно для безопасного движения в ночное время.

«Освещение позволит водителям лучше ориентироваться на дороге, своевременно заметить пешеходов и другие транспортные средства, а также сводить к минимуму риск возникновения аварийных ситуаций», — отметили в региональном управлении автомобильных дорог.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению президента Владимира Путина, заботится о ремонте и строительстве магистралей, внедрении передовых дорожных технологий и обновлении пассажирского транспорта. Интенсивность дорожного движения растёт с каждым годом, расширяется дорожная сеть страны. Поэтому наравне с развитием дорожной инфраструктуры для формирования культуры поведения на проезжей части проводятся детские профилактические мероприятия.