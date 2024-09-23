Берлин, 23 сентября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Сборная Европы, в состав которой входит российский теннисист Даниил Медведев, стала победителем выставочного теннисного турнира Кубок Лэйвера — 2024 в Берлине.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Даниил Медведев

Европейская команда обыграла сборную мира со счётом 13:11. В ходе решающего матча испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над представителем США Тейлором Фрицем со счетом 6:2, 7:5.

Медведев провёл на турнире два матча, в ходе которых он уступил американцам Фрэнсису Тиафо (6:3, 4:6, 5:10) и Бену Шелтону (7:6 (8:6), 5:7, 7:10).

Сборная Европы стала победителем этих соревнований в пятый раз. До этого она выигрывала в турнир в 2017, 2018, а также в 2019 и 2021 годах. Помимо Медведева и Алькараса за сборную Европы выступали Александр Зверев и Ян-Леннард Штруфф из Германии, норвежец Каспер Рууд, болгарин Григор Димитров, а также грек Стефанос Циципас и Флавио Коболли из Италии.

Кубок Лейвера является турниром, который проводится между командой Европы и командой мира. Он проводится с 2017 года. Соревнование названо в честь теннисиста Рода Лейвера, который выиграл все четыре турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде за один год (1969) в Открытую эру (когда все игроки, в том числе любители, имели право участвовать в любых соревнованиях).

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