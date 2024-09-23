Киев, 23 сентября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) подобны крепостным, так как не имеют права на демобилизацию и служат бессрочно. Об этом заявил в соцсетях перед уходом в самоволку военный 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«С сегодняшнего дня я иду в СЗЧ, до установления чётких сроков службы или до своего 25-летия, имея за спиной пять лет безупречной солдатской службы», — написал Гнездилов на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Украинский боец потребовал, чтобы тех, кто давно служит в армии, отпустили по домам. По его словам, «доброволец начинает понимать, что крепостное право не отменено», когда сталкивается с отсутствием чёткого срока службы и права на демобилизацию.

Именно по этой причине, добавил Гнездилов, мужчины на Украине массово уклоняются от службы. Он также задал вопрос, почему в стране с «пятью миллионами военнообязанных» не меняют бойцов на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, сдавшиеся в плен бойцы ВСУ рассказывают о тяжёлых условиях службы, в том числе о нехватке еды и воды. По словам пленного Руслана Шевчука, командование бросило его подразделение на позициях перед наступающими российскими войсками. Украинцы остались в живых благодаря тому, что сложили оружие.