Депортацию мигрантов из России начнут фиксировать на камеру
ФССП начнёт записывать на видео депортацию мигрантов из России
Москва, 23 сентября, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Судебные приставы в России начнут записывать весь процесс депортации мигрантов на видео. Об этом 23 сентября сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
«ФССП будет снимать на видеокамеру всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России», — указано в публикации.
Как отмечается в сообщении, отснятые видеоматериалы будут хранить в архиве, о съёмке же будут предупреждать заранее. Для записи процесса будет использоваться различное оборудование, в том числе видеорегистраторы и фотоаппараты.
Представители ФССП пояснили, что это поможет избежать совершения мигрантами правонарушений.
Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело.
Ранее в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку, которая попросила его не смотреть видео за рулём. По словам пострадавшей, мужчина начал кричать на неё, обвинять в грубости, заявляя, что она не имеет права делать ему замечания, и высадил её посреди оживлённой трассы.