Москва, 23 сентября, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Судебные приставы в России начнут записывать весь процесс депортации мигрантов на видео. Об этом 23 сентября сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Belkin Alexey/Global Look Press

«ФССП будет снимать на видеокамеру всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России», — указано в публикации.

Как отмечается в сообщении, отснятые видеоматериалы будут хранить в архиве, о съёмке же будут предупреждать заранее. Для записи процесса будет использоваться различное оборудование, в том числе видеорегистраторы и фотоаппараты.

Представители ФССП пояснили, что это поможет избежать совершения мигрантами правонарушений.

Как сообщало ИА Регнум, в подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку, которая попросила его не смотреть видео за рулём. По словам пострадавшей, мужчина начал кричать на неё, обвинять в грубости, заявляя, что она не имеет права делать ему замечания, и высадил её посреди оживлённой трассы.