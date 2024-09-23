Киев, 23 сентября, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Ирландского элитного военнослужащего, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), ликвидировали в зоне спецоперации. Об этом 23 сентября сообщило издание The Irish Times.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Уточняется, что ирландский наёмник погиб 19 сентября, данные о месте и обстоятельствах его смерти отсутствуют. Гражданину Ирландии было 20 лет, он являлся членом рейнджерского крыла Сил обороны и у него имелся значительный опыт боёв на Украине. Он несколько раз был серьёзно ранен, но вернулся в своё подразделение.

«Бывший элитный ирландский солдат погиб в бою на Украине. Он был убит в четверг, хотя неясно, найдены его останки или нет», — пояснили авторы публикации.

Ранее ИА Регнум сообщило, что российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в зоне проведения СВО. Удары наносились оперативно-тактической авиацией и беспилотниками, атаку вели ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ.

Средства противовоздушной обороны сбили шесть французских управляемых авиационных бомб Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 дронов самолётного типа.