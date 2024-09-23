Владивосток, 23 сентября, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Отец и сын погибли в результате нападения медведя в Пожарском районе Приморья. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба минприроды по Приморскому краю.

(сс) CWitte Медведь

Уточняется, что медведь напал на людей на территории упраздненного села Благовещенка в районе Лучегорска в дачном посёлке. Как рассказали очевидцы, хищник ворвался в дачный дом и растерзал двух взрослых мужчин, после чего сбежал из дачного посёлка.

Предполагается, что на отца и сына напал крупный взрослый бурый медведь. В связи с инцидентом выдано разрешение на отстрел, специалистами охотназдзора предпринимаются меры по выслеживанию агрессивного опасного хищника.

Отмечается, что за день до нападения на людей медведь задрал и съел собаку в населённом пункте неподалёку. При этом никто о произошедшем властям своевременно не сообщил. В минприроды напомнили, что в случаях выхода к людям или нападения диких животных следует незамедлительно сообщать о таких случаях в охотнадзор.

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