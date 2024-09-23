Москва, 23 сентября, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Компания Crocus Group 23 сентября начнет выплачивать пострадавшим при теракте в подмосковным «Крокус Сити Холле» средства, собранные Фондом наследия Муслима Магомаева. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

«Выплаты начнутся с 23 сентября 2024 года», — отмечается в заявлении на сайте компании.

В Crocus Group уточнили, что комиссия, итоговое заседание которой состоялось 20 сентября, обработала 341 заявку и определила 12 категорий пострадавших. Фонду удалось собрать в общей сложности140 201 490,95 рублей, в том числе76 648 871,84 рублей, направленных 25 юридическими лицами.

Указанная сумма распределена между всеми, кто подал заявки и предоставил все необходимые документы. В первую очередь деньги получат дети-сироты, оставшиеся без одного или обоих родителей, пенсионеры — родители погибших, а также те, кто получил тяжелую инвалидность и нуждается в дальнейших медицинских процедурах и реабилитации.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых лиц совершила нападение на «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Террористы открыли огонь по посетителям и устроили пожар. В результате случившегося погибли 144 человека, ещё 551 пострадал.

СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). По этому делу суд арестовал 12 человек. Четверым предъявлены обвинения в совершении теракта в составе организованной группы. Остальным фигурантам предъявили обвинения в пособничестве.

23 марта московский мэр Сергей Собянин пообещал, что Москва и Московская область окажут поддержку пострадавшим в «Крокус Сити Холле». 24 марта департамент соцзащиты Москвы объявил, что пострадавшие в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» начали получать первые компенсационные выплаты.