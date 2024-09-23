Казань, 23 сентября, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Аргентина не получала приглашение на саммит межгосударственного объединения БРИКС в Казани, но изучит предложение, если оно поступит. Об этом 23 сентября сообщил посол Аргентины в России Энрике Инасио Феррер Виейра.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Начнём с того, что мы не получили приглашение на него. Если мы такое приглашение получим, мы его изучим и будет принято решение», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Дипломат отметил, что в настоящее время Аргентина не видит перспектив для присоединения к БРИКС, поскольку республика уже располагает торгово-экономическими связями со странами — членами объединения, в том числе с Китаем, Бразилией, Индией и ЮАР.

По его словам, на данный момент Буэнос-Айрес считает приоритетным вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что страна отказалась от решения вступить в БРИКС. Сообщалось, что об этом он письменно уведомил лидеров России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что отказ Аргентины от присоединения к БРИКС является её суверенным правом. При этом он допустил, что, вероятно, это решение не окончательное. По словам Лаврова, власти Аргентины скорее дали понять, что пока не готовы присоединиться к объединению.

Россия является председателем БРИКС с 1 января 2024 года. С начала текущего года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит БРИКС в Казани пройдёт в период с 22 по 24 октября.