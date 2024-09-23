Владивосток, 23 сентября, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Приморского края Елену Пархоменко. Об этом 23 сентября сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 октября 2024 года. Приморским краевым судом постановление суда первой инстанции оставлено без изменений», — указала она в беседе с «РИА Новости».

По её словам, уголовное дело, в рамках которого Пархоменко заключили под стражу, расследуется по п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября Суд Республики Алтай приговорил бывшего замминистра природных ресурсов региона Сергея Растворова к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в трёх эпизодах превышения должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

19 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники ФСБ начали проверку в отношении бывшего заместителя главы региона Александра Петроченко. По его словам, в регионе идёт борьба со всеми возможными проявлениями коррупции.