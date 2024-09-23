Токио, 23 сентября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек погибли, ещё двое пропали без вести, а с восемью не удаётся установить связь после рекордных по мощности ливней, обрушившихся на японскую префектуру Исикава. Об этом 23 сентября сообщило агентство Kyodo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

В городах Вадзима, Судзу и Ното, которые больше всего пострадали при ударе стихии, остаются заблокированными 115 населенных районов из-за выхода рек из берегов, оползней и упавших деревьев. Множество домов остаются затопленными, несколько зданий разрушено оползнями.

Кроме того, десять рабочих оказались заблокированными после оползня в тоннеле Накая, двое из них погибли. Погибших нашли также под завалами жилого дома, разрушенного оползнем, ещё одного погибшего нашли после разлива реки.

Города Вадзима, Судзу и Ното пострадали 1 января при землетрясении магнитудой 7,6, и, как указали специалисты, из-за землетрясения почва здесь остаётся рыхлой и дожди легко могут вызвать оползни.

В префектуре Исикава идут поисково-спасательные работы, часть дорог перекрыта. Ливни продолжались и днём 22 сентября. Власти объявляли здесь эвакуацию для 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Метеорологическое управление Японии объявило в префектуре Исикава «особую угрозу из-за ливней». Эвакуация объявлена для почти 30 тысяч жителей префектуры Исикава на западе острова Хонсю.

В субботу в Вадзима было зафиксировано выпадение рекордного количества осадков, здесь за 24 часа выпало более 300 миллиметров, что является рекордным показателем с 1975 года. В городе Судзу за 24 часа выпало более 200 миллиметров. Дожди продолжились и в воскресенье.