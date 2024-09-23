Варшава, 23 сентября, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Войска защиты кибернетического пространства (WOC) Вооружённых сил (ВС) Польши считают, что Россия провела «информационно-психологическую операцию» в связи с наводнением, которое наблюдается на юго-западе республики. Об этом представители указанного подразделения польской армии написали в социальных сетях.

IMAGO/P. Dziurman / 400mm. pl/Global Look Press

На платформе X (бывший Twitter) они оставили соответствующее сообщение. Вместе с тем в WOC не предоставили каких-либо доказательств.

Представители командования войск утверждают, что Россия якобы использует технику избирательного отбора информации в киберпространстве, чтобы вызвать у населения эмоции страха и беспомощности. Кроме того, в сообщении говорится, что одной из целей указанной «операции» является подрыв доверия граждан к силовым структурам Польши.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на страны Центральной и Восточной Европы обрушился шторм «Борис». Помимо проливных дождей, он вызвал сильные ветра и наводнения. Удар стихии затронул Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Австрию и другие страны.

17 сентября обозреватель Аркадиуш Микса в статье для польского издания Myśl Polska написал, что Польша испытывает нехватку средств для строительства дамб. Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за того, что Варшава направляет деньги на помощь Украине.

22 сентября издание Moto со ссылкой на Генеральное командование видов ВС Польши распространило информацию о том, что польские военные начали применять советские автомобили-амфибии ПТС-М, эксплуатируемые с 1970-х годов, для эвакуации людей из затопленных районов. Их решили использовать в отсутствии альтернатив.