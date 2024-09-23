Вашингтон, 23 сентября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Встреча президента США Джозефа Байдена с главой киевского режима Владимиром Зеленским вряд ли повлияет на решение Белого дома о запрете на применение западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Об этом 22 сентября сообщила газета The Times.

ИА Регнум Зеленский, Байден, Нормандия

Как пояснил изданию дипломат на правах анонимности, решение было британско--американским, а уровень угрозы со стороны России, по словам дипломата, «высок как никогда».

«Ключевая проблема состоит в том, что мы не знаем, где в действительности проходят красные линии», — добавил дипломат.

Отмечается, что решение об ударах вглубь территории России вряд ли изменит ход конфликта, так как РФ предусмотрительно вывела свои ракетные системы и самолёты за пределы радиуса поражения оружия, используемого в конфликте. Также указывается, что увеличение внутреннего военного производства на Украине и широкое применение БПЛА дальнего действия принесут Киеву больше пользы, чем решение о применении дальнобойных ракет.

Военные аналитики, как подчёркивает издание, сходятся во мнении, что в среднесрочной перспективе Украине не удастся выбить ВС России на востоке. Один из экспертов указал, что любые переговоры о мире для Киева станут сложными и болезненными.

Одновременно подчёркивается, что у западных элит нет понимания того, как предполагается завершать конфликт. Заморозка его по имеющейся линии фронта с закреплением нейтрального статуса Украины в глазах чиновников НАТО стала бы катастрофическим противостоянием.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Соединённых Штатов Америки Байден отрицательно ответил на вопрос о том, принимал ли он решение о снятии запрета на использование Украиной западного оружия для ударов вглубь территории России.

Британская радиостанция LBC сообщила, что власти США и Великобритании планируют втайне разрешить киевскому режиму использовать западное оружие для ударов вглубь РФ. Утверждается, что окончательное решение может быть принято до конца следующей недели на полях Генассамблеи ООН. При этом до первых ударов никто из этих стран не объявит о смене позиции по данному вопросу.

12 сентября президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Киеву бить высокоточным западным оружием вглубь РФ. Глава государства подчеркнул, что в этом случае речь идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте с РФ.