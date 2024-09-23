Владивосток, 23 сентября, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» Тихоокеанского флота ВМФ России вернулась во Владивосток после выполнения задач боевой службы. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба ТОФ.

АО «Адмиралтейские верфи» Подводная лодка «Магадан»

Во Владивостоке состоялась торжественная встреча экипажа подводной лодки. Доклад командира подлодки капитана второго ранга Евгения Сциборовского принял начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш.

«Техника показала себя хорошо. Поход был в целом сложный, но экипаж показал высокую выучку, с задачами, поставленными командованием, справился», — приводит слова Сциборовского РЕН ТВ.

Отличившимся морякам-тихоокеанцам вручили государственные и ведомственные награды, благодарности и почётные грамоты. К плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ экипаж подводной лодки приступит после кратковременного отдыха.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября Тихоокеанский флот приступил к российско-китайским военно-морским учениям «Бэйбу/Взаимодействие — 2024» во Владивостоке. Мероприятия в акватории Японского моря продлятся неделю. Совместный отряд боевых кораблей отработает отражение нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды и совместное маневрирование. В учениях принимают участие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли «МПК-82» и «МПК-107», малый ракетный корабль «Смерч» ВМФ России, а также эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И» и корабль комплексного снаряжения «Тайху» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).