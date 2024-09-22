Москва, 23 сентября, 2024, 02:50 — ИА Регнум. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) не должны обращать внимания на критику Западом их избирательных процессов, заявила глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Надо вообще не обращать внимания на критику тех, кто фактически назначает нас противниками или врагом», — сказала она в беседе с телеканалом «Беларусь 1», комментируя постоянные подобные шаги западных стран.

Памфилова отметила, что к тем государствам, которые занимаются такой критикой, есть вопросы относительно ситуации с демократией. В пример она привела выборы в Европе.

По словам главы ЦИК РФ, еврочиновники диктуют странам континента свою волю и проводят «тоталитарную линию» по приказу США. Памфилова добавила, что западные наблюдатели на выборах также предвзяты в своих оценках.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что властям США необходимо заниматься своими внутренними проблемами и отказаться от попыток вмешиваться в дела других стран. Отвечая на критику со стороны Вашингтона, он подчеркнул, что существует много вопросов к выборам в самих Соединённых Штатов, включая голосование в 2020 году, когда в стране выбирали руководителя Белого дома.

В середине августа Карпенко объявил, что ЦИК Белоруссии готов провести президентские выборы в республике любой момент. Очередные выборы главы республики, намечены на 2025 год. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует выдвигать свою кандидатуру.