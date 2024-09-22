Киев, 23 сентября, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине) в Закарпатской области отпустили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), но обязали позже явиться в военкомат. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

Ранее он написал, что сотрудники центра похитили двух священников из Хустской и Одесской епархий УПЦ, а также забрали у них телефоны.

«Отец Василий и отец Степан на свободе», — написал Дмитрук в своём Telegram-канале.

Депутат уточнил, что священникам вернули телефоны и документы. При этом, по информации парламентария, от отца Степана потребовали явиться в военкомат уже через три дня, а отца Василия обязали явиться в ТЦК через месяц.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября глава комитета Верховной рады по обороне Александр Завитневич отметил, что объявленная на Украине мобилизация идёт в соответствии с планом. Он уточнил, что мобилизованные в ВСУ пока не готовы к выполнению боевых задач на передовой.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что тотальная мобилизация, которую проводит киевский режим, полностью обескровит Украину. Российский лидер добавил, что на следующем этапе Киев брать в ряды ВСУ студентов и создавать аналог немецкого «гитлерюгенд».