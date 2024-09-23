Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 23 сентября, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Шестеро российских школьников выиграли золотые медали Открытой Международной астрономической олимпиады (OWAO) в «Сириусе», сообщили 22 сентября в пресс-службе Министерства просвещения России.

Пресс-служба Министерства просвещения России

Ведомство опубликовало их имена: Ольга Карасева (общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва), Егор Леденев (школа «Летово», Москва), Татьяна Мигаль (лицей города Истра, Московская область), Дмитрий Тимофеев (общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва), Екатерина Чуркина (школа № 179, Москва), Марк Яковлев (школа № 179, Москва).

В «Сириусе» уточнили, что Ольга Карасева набрала наибольшее количество баллов и была признана абсолютным победителем состязания. Помимо этого, организаторы удостоили её почетного звания «Национальный бриллиант». Всего победителями и призерами олимпиады стали 56 школьников из 16 стран.

Олимпиада проходила с 15 по 22 сентября и включала задачи из четырех частей: теоретической, практической, наблюдательной и тестовой. Для участия в Международной астрономической олимпиаде в «Сириус», помимо российских школьников, прибыли ребята из Белоруссии, Киргизии, Монголии, Катара, Никарагуа, Перу, Египта, Кубы и других стран.

На награждении победителей выступила председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Она рассказала о важности таких соревнований.

«Олимпиада укрепляет дружбу между школьниками из разных стран, помогает развивать международное сотрудничество с педагогами и научными сообществами из других государств, способствует обмену опытом и педагогическими методиками. В будущем это позволит формировать научные сообщества, в которые входят ведущие учёные разных стран. Рада, что «Сириус» стал уникальной и эффективной площадкой для научной подготовки самых сильных и целеустремленных школьников со всего мира», — заявила Шмелева.

К участникам соревнований также обратился министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Дорогие ребята, когда вы вырастете, вы будете развивать нашу страну и двигать ее вперед. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом. Чтобы, выбрав астрономию, вы продолжили свой путь именно в этой науке. Сегодня такие научные исследования крайне необходимы миру. И никогда не забывайте ту атмосферу дружбы и взаимопомощи, которая в течение недели царила в «Сириусе», — сказал глава ведомства.

Кравцов вручил всем победителям золотые медали. Их также поздравил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Поздравляю российских школьников с блестящей победой! Радует, что такие высокие результаты становятся доброй традицией. Открытая международная астрономическая олимпиада проводится в третий раз, и каждый год наши участники выигрывают золотые медали. Мы благодарим победителей за упорство и стремление к знаниям, а их родителей, учителей и наставников — за поддержку и крепкие знания. Наш президент Владимир Путин одной из национальных целей обозначил реализацию потенциала каждого человека и развитие его талантов. Ребята своим примером показывают, что российские школьники действительно обладают большими способностями и возможностями. Молодцы, так держать!» — подчеркнул вице-премьер.

«Сириус» принимает Открытую Международную астрономическую олимпиаду уже второй год подряд. OWAO является единственной астрономической олимпиадой с компьютерным практическим туром и представлением работы в формате научного отчета.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта девятиклассник Владислав Жиганов из Москвы стал абсолютным победителем всероссийской олимпиады по физике, которая проходила в «Сириусе». Всего в ней участвовали 400 школьников из 64 регионов РФ.

В середине июля школьники из Москвы выиграли четыре медали на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Россия впервые участвовала в этом состязании, которое проводилось в Узбекистане. Нашу страну представляли восемь школьников.