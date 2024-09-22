Абу-Даби, 23 сентября, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Рейс DP 754 авиакомпании «Победа», пассажиры которого должны были покинуть Абу-Даби и вылететь в Москву в 08:30 по местному времени (07:30 мск), задержали на более чем 12 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Внуково.

Anna Zvereva Boeing 737-800 авиакомпании «Победа»

Изначально Boeing 737-800 должен был вылететь из международного аэропорта Абу-Даби в 07:30 мск. Вылет перенесли на 19:00 мск. Как сообщается на сайте московского аэропорта Внуково, фактически самолёт вылетел из столицы Объединённых Арабских Эмиратов в 20:19 мск. Ожидается, что пассажирский самолёт прибудет в московский аэропорт в 01:25 мск.

По данным Telegram-канала Mash, задержка рейса связана с технической неисправностью. Утверждается, что рейс задержали из-за перегрева двигателей самолёта.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 сентября в Москве из-за временных ограничений использования воздушного пространства было задержано 74 рейса. Ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полётов гражданских судов. С 09:05 все аэропорты возобновили работу в штатном режиме.