Белгород, 23 сентября, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Заявление об уходе в отпуск на две недели сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 22 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Гладков пояснил, что отпуск «нужен каждому человеку», и он постарается во время отдыха набраться сил для дальнейшего выполнения задач с ещё большим качеством и объёмом.

«Все заместители губернатора и министры областного правительства находятся на рабочих местах. Главы администрации и их заместители. Все готовы к выполнению тех задач, которые вы ставите перед властью», — предупредил Гладков.

Кроме того, губернатор Белгородской области уточнил, что на своём канале и во время отпуска продолжит, как обычно, публиковать утренние сообщения, не будет лишь вечерних. На перерыв уйдёт и ежедневная рубрика «Десять вопросов губернатору», в рамках которой Гладков отвечает на вопросы жителей региона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как рассказал глава Белгородской области Гладков, до 40% жителей регионамогут оказать первую помощь раненным при обстрелах. Люди прошли курсы медицинской подготовки, а у детей в школах проводятся занятия по оказанию первой медпомощи.