Украина, 23 сентября, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине) на Украине похитили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил 22 сентября депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В своём Telegram-канале он уточнил, что речь идёт об отце Василии из Хустской епархии и отце Степане из Одесской епархии. На них напали сразу после литургии.

У священнослужителей отобрали телефоны. С ними не могут связаться близкие. Дмитрук отметил, что по неизвестной причине святых отцов сотрудники военкомата возили по всей Закарпатской области.

Депутат добавил, что сотни людей собирались у Хустского ТЦК, блокируют дороги. Некоторые недовольные похищением начали блокировать дороги.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре в городе Луцке в Волынской области Украины священник канонической УПЦ и многодетный отец протоиерей Иоанн Пипаш получил повестку в территориальный центр комплектования. В день вручения документа в отношении него составили протокол о нарушении правил воинского учёта. При этом сам протоиерей удивился тому, что его записали как уклониста, в то время как, по его словам, его ни разу никуда не вызывали и ничего не вручали.

Во Львовской области работники ТЦК с угрозами выписали повестку священнику грекокатолической церкви вызвали в ТЦК за сказанные им слова «раб Божий». Один из сотрудников оскорблял священнослужителю. Он объяснил своё поведение тем, что якобы священник оскорбительно отнёсся к его погибшему сыну во время похорон летом 2022 года.