Берн, 23 сентября, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщила, что потеряла связь с братом предпринимателя Николаем Дуровым. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

ИА Регнум Николай Дуров, Григорий Перельман

«Николай перестал мне отвечать несмотря на то, что у нас много лет были очень тёплые семейные отношения», — написала Болгар.

Также она заявила, что до сих пор не может связаться с Павлом Дуровым, и пожаловалась на отсутствие финансовой помощи со стороны предпринимателя и возможности продлить детям документы на пребывание в Европе.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что брат Павла Дурова Николай, имеющий гражданства России, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис, разыскивается французскими правоохранителями в рамках того же дела, что и основатель Telegram. О местонахождении Николая в настоящее время ничего не известно.

18 сентября Ирина Болгар заявила, что считает разработанный Павлом Дуровым мессенджер Telegram совместно нажитым имуществом. До этого в интервью изданию Politico она рассказала, что Дуров в 2018 году якобы планировал перевезти её и детей в Париж и был готов обеспечивать их проживание. Также она заявляла, что предприниматель в 2022 году якобы заблокировал доступ ко всем банковским счетам, оставив детей без финансовой помощи, в связи с чем она подала соответствующий иск в швейцарские органы опеки. 29 августа Болгар сообщила, что трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии лишил Дурова родительских прав на троих детей.