Париж, 22 сентября, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Крайне сложная экономическая ситуация сложилась во Франции, размер государственного долга которой превысил €3 трлн. Об этом заявил новый французский премьер-министр Мишель Барнье.

Global Look Press

В эфире телеканала France 2 он отметил, что на обслуживание указанных финансовых обязательств требуется более €50 млрд в год. При этом, по словам Барнье, правительство не допустит ни роста госдолга, ни снижения экологических требований.

Премьер-министр также предупредил, что власти будут стремиться к контролю за расходами и не откажутся от пенсионной реформы. Он подчеркнул, что приоритетное внимание правительство уделит системе здравоохранения и контролю за иммиграцией.

Кроме того, Барнье допустил, что во Франции могут повысить налоги на доходы для наиболее богатых граждан. France 2 уточняет, что госдолг страны сейчас составляет почти €3,16 трлн.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал срочно снять антироссийские санкции, чтобы восстановить экономику Франции. Он пояснил, что в стране наблюдается «резкий крах производства». Политик считает, что санкции «убивают взрывом цен на энергоносители».

22 сентября Филиппо написал, что новое правительство Франции во главе с Барнье имеет целью только доведение людей до отчаяния и потому должно быть отправлено в отставку. Он также назвал кабинет министров «олигархической бородавкой».

Бывший еврокомиссар и экс-глава министерства иностранных дел Франции Мишель Барнье был назначен премьер-министром Франции 5 сентября. 21 сентября в республике утвердили обновлённый состав правительства.