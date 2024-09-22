Москва, 22 сентября, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Убийство военного корреспондента Рассела Бентли с позывным Техас на окраине Донецка 8 апреля произошло вследствие «дьявольского» стечения обстоятельств, написал в своей статье для kp.ru военкор Дмитрий Стешин.

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Он напомнил, что Бентли проживал в самом обстреливаемом районе Донецка. В день трагедии он оформлял документы в администрации Петровского района. Начались прилёты, и Бентли помчался помогать раненым. Предполагается, что его приняли за противника.

«Мужчина, говорящий с акцентом, в ковбойской шляпе Стетсон, назвавший свой позывной Техас, не мог не вызвать нездоровую реакцию у тех, кто в этот момент оценивал повреждения после обстрела. И одно пошло цепляться за другое», — отметил Стешин.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября Следственный комитет завершил предварительное следствие по уголовному делу об убийстве Бентли. Глава управления взаимодействия со СМИ ведомства Светлана Петренко уточнила, что расследование велось в отношении российских военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова. Их, в зависимости от роли каждого, обвиняют в групповом превышении полномочий, применении насилия и пыток, которые повлекли смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления с помощью перемещения останков.

Бентли приехал в Донбасс в 2014 году и вступил в ряды ополченцев, после чего воевал в составе батальона «Восток» и участвовал в боях за донецкий аэропорт. Техас заявлял, что его восхитили мужество и стойкость жителей Донбасса, противостоявших украинским боевикам. Он также активно занимался волонтёрской деятельностью и был удостоен наград ДНР. В марте 2022 года Бентли сообщал, что собрал $100 тыс. для помощи пострадавшим от агрессии Киева жителям Донбасса.