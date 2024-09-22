Шри-Джаяварденепура-Котте, 22 сентября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Шри-Ланки подтвердила победу лидера оппозиционного альянса «Национальная народная власть» Ануры Кумары Диссанаяке на президентских выборах.

Global Look Press

Как следуют из публикации на официальном сайте избиркома Шри-Ланки, по итогам окончательного подсчёта голосов Диссанаяке поддержали 5 млн 740 тыс. 179 избирателей. За его ближайшего соперника из оппозиционной партии «Объединённая национальная сила» Саджита Премадасу свои голоса отдали 4 млн 530 тыс. 902 избирателя.

Выборы президента в Шри-Ланке прошли 21 сентября.

Накануне выборов российских граждан, прибывающих на Шри-Ланку, призвали соблюдать осторожность в связи с предстоящими выборами в стране. С такой рекомендацией выступило посольство России в Коломбо. Россиянам рекомендовали проявлять максимальную бдительность при перемещении по острову, а также избегать массовых скоплений людей.

9 июля 2022 года в Шри-Ланке начались многотысячные акции протеста в связи с резким ухудшением социально-экономического положения в стране. Протестующие прорвались в резиденцию главы государства и захватили её. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса успел эвакуироваться. Позднее Раджапакса официально уведомил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о своей готовности уйти в отставку. Его преемником стал Викрамасингхе.