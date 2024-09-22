Москва, 22 сентября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Мошенники от лица Минобороны выманили у заслуженной артистки РФ Натальи Москвиной миллион рублей, сообщил 22 сентября источник РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным телеканала, Москвиной пришло сообщение в Telegram от «сотрудника» Центрального Дома Российской Армии, где она раньше работала, который предупредил её о проверке в ФСБ.

Затем артистке позвонил якобы сотрудник ведомства и сообщил, что с её счета пытаются снять денежные средства и перевести на Украину. Он предупредил, если Москвина откажется помогать в расследовании, это расценят как преступление.

После этого Москвиной поступил звонок от сотрудника Росфинмониторинга, по указанию которого она совершила несколько переводов на сумму свыше миллиона рублей.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что мошенники обманули российскую певицу Ларису Долину. Певица продала квартиру за 100 млн рублей. Деньги она в последующем перевела на счета мошенников. В это же время социальные сети певицы подверглись взлому. Так, на официальных страницах Долиной взломщики опубликовали символику Украины и сообщения от имени певицы о том, что она якобы продала квартиру за 112 млн рублей и заложила свою дачу за 50 млн рублей, чтобы спонсировать украинскую группировку «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Позже сама певица рассказала, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а на её квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины.