* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 сентября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Музыкант Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) осуществляет политическую деятельность в интересах Украины, говорится в судебном документе, размещённом на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Duma.gov.ru Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Как сказано в тексте решения суда, это выразилось в том, что музыкант неоднократно давал интервью в СМИ-иноагентам, таким как «Дождь», «Настоящее время», The Insider (все три СМИ признаны в России иноагентами). Ссылки на них он распространял в своих соцсетях.

Ещё одной причиной наделения его статусом иноагента стали слова о якобы причастности российской армии к военным преступлениям.

Макаревич был внесён в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Он оспорил это решение, но суд отклонил исковые требования музыканта о снятии статуса иноагента.

В мае Макаревич в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), предполагая, что беседует с главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил, что он хочет, чтобы Украина «победила», и считает дни до этой «победы». Он также сказал, что в будущем, возможно, примет участие в финансировании ВСУ.

Кроме того, иноагент выразил готовность выступить в Киеве «в первый же день победы Украины», а говоря о России, заявил, что в стране якобы практически не осталось думающих людей.

Следственный комитет после публикации интервью начал доследственную проверку в отношении Макаревича на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).