Киев, 22 сентября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Украинский блогер Паша Бумчик сбежал в Румынию через Карпаты. Видео и фотографии с побегом он опубликовал в своих социальных сетях.

Кадр из видео

Бумчик утверждает, что ранее он получил повестку, по которой ему надлежало явиться в Соломенский территориальный центр комплектования (украинский аналог военкоматов) 14 сентября. В одном из роликов он показал её подписчикам.

Затем молодой человек сообщил, что он с палаткой прошёл 44 км. По пути, как утверждает сам блогер, он заблудился и оказался в Румынии. Бумчик записал видео из этой страны, в котором признался, что ему она очень нравится.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября украинские пограничники задержали пятерых уклонистов, которые пытались сбежать в Белоруссию через минные поля. Задержанных передали в территориальный центр комплектования.

В августе в Одесской области силовики задержали грузовик, в котором было 42 военнообязанных. Автомобиль пытался выехать в Приднестровье. Уклонисты заплатили до $8 тыс. за попытку покинуть страну.

В конце июля житель Украины попытался уплыть в Румынию через Дунай на подводном скутере. Он периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать. Пограничники заметили и задержали мужчину. Выяснилось, что это уже вторая его попытка незаконно пересечь границу.