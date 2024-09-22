Москва, 22 сентября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью со столичным «Динамо» в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:2.

Александр Вильф/РИА Новости

На третьей минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт. Спустя четыре минуты «Спартак» отыгрался благодаря голу форварда Манфреда Угальде.

«Красно-белые» вышли вперёд на 23-й минуте после того, как пенальти реализовал полузащитник Эсекьель Барко.

Во втором тайме «Динамо» осталось в меньшинстве после того, как нападающий Эль-Мехди Маухуб получил две жёлтые карточки за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля.

Динамовцы смогли отыграться на 95-й минуте. Тюкавин оформил дубль и спас команду от поражения.

На сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 16 очков после девяти матчей. «Динамо» располагается на четвёртой строчке с 17 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, подмосковные «Химки» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче девятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0. «Химки» с 24-й минуты играли в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил защитник Седрик Гогуа.

«Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» со счётом 5:2. В составе «Краснодара» по дублю оформили нападающий Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян.