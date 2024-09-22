Москва, 22 сентября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Станции метро «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро, возводимая на западе Москвы, будет иметь два подземных вестибюля с выходами на улицу Маршала Тухачевского и бульвар Генерала Карбышева. Об этом 22 сентября сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Дарья Драй ИА Регнум

«С вводом объекта в эксплуатацию жители района получат станцию метрополитена в шаговой доступности», — процитировал его официальный портал мэра.

По словам Десяткова, расстояние от места будущей станции до ближайшей действующей станции метро «Народное Ополчение» более километра. До «Октябрьского Поля» жителям нужно добираться около двух километров.

Строительство ведётся в районе пересечения с бульваром Генерала Карбышева и улицей Генерала Глаголева в районе Хорошево-Мнёвники. Специалисты на глубине 16 м начали разрабатывать котлован демонтажно-щитовой камеры для приема двух тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) «Натали» и «Виктория» диаметром 6м. Комплексы пока что прокладывают перегонные тоннели между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

Открытие новой ветки метро позволит снизить нагрузку на Арбатско-Покровскую, Таганско-Краснопресненскую линии и сократить интенсивность движения авто по Московскому скоростному диаметру, Звенигородскому, Новорижскому шоссе.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в столице начали строить новую станцию метро «Рублёво-Архангельское» на территории умного города «СберСити» на западе города. Она войдёт в третий участок строящейся Рублёво-Архангельской линии. Всего откроются десять станций.

Рублёво-Архангельская линия пройдёт от станции «Москва-Сити» до Рублёво-Архангельского за МКАД — с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Первые две станции будущей ветки были открыты ещё в 2018 году. Это «Деловой центр» и «Шелепиха».