Монако, 22 сентября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» одержал победу над «Гавром» в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

ФК «Гавр»

На девятой минуте счёт открыл защитник «Монако» Джордан Тезе. На 30-й минуте российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сравнял счёт в матче.

Во втором тайме монегаски довели дело до победы благодаря голам Элисса Бен-Сегира и Фоларина Балогуна.

Россиянин хавбек «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

На сегодняшний день «Монако» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 13 очков в пяти матчах. «Гавр» располагается на 11-й строчке с шестью очками.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября российский вратарь Матвей Сафонов провёл дебютный матч за «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в Лиге чемпионов и сыграл «на ноль». Французский клуб обыграл «Жирону» из Испании со счетом 1:0.