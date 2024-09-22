Нджамена, 22 сентября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Российского социолога Максима Шугалея задержали в аэропорту Нджамены, столицы Республики Чад за активную позицию. Об этом 22 сентября сообщил телеканал RT со ссылкой на источник.

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Уточнялось, что внимание на его деятельность могло обратить нынешнее профранцузское руководство страны.

Ранее в этот же день коллеги Шугалея и ещё одного социолога Самера Суэйфана сообщили, что двух мужчин удерживают в столичном аэропорту Чада. Отмечалось, что последний раз контакт с ними был около 15:00 19 сентября. Тогда Шугалей рассказал, что его не захотели пропускать через границу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Чаде находится на связи с местными властями для прояснения ситуации.

В 2019 году Шугалея и Суэйфана, прибывших в статусе сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), задержали в Ливии. В стране они должны были проводить социологическое исследование. Работа была заранее оговорена с правительством национального согласия, все необходимые разрешения и документация получены.

Несмотря на это, российских граждан заключили в частную тюрьму «Митига», подконтрольную бандформированию RADA, в которой они провели более полутора лет. Тогда их обвинили во вмешательстве во внутренние дела республики. Их удалось вызволить из ливийской тюрьмы в декабре 2020 года. Это стало итогом «сложнейшей практически спецоперации», которую провели Минобороны и МИД РФ при участии других организаций. После освобождения они вернулись в Россию.