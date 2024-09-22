Москва, 22 сентября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Неизвестный разгромил могилу основателя и ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Об этом 22 сентября сообщил Telegram-канал Mash.

Кадр из видео

Отмечается, что неадекватный мужчина вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы.

По информации издания, охранники вывели его с территории кладбища. В ближайшее время его передадут полиции.

Как передавало ИА Регнум, Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что телеведущий в последнее время находился в отделении паллиативной помощи одной из столичных больниц. У него было онкологическое заболевание.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве прошла церемония прощания с Масляковым. Похоронили его на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.