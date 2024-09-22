Москва, 22 сентября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживают в аэропорту Нджамены, столицы Республики Чад, с 19 сентября. Об этом 22 сентября сообщили их коллеги.

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При этом причины их задержания не уточняются, каких-либо обвинений против них также не выдвинули.

«Они уже бывали в Чаде и ранее у них не возникало проблем», — рассказали в беседе с «РИА Новости» коллеги социологов.

Собеседники добавили, что когда Шугалей последний раз выходил на контакт около 15:00 19 сентября, он рассказал, что его не захотели пропускать через границу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Чаде находится на связи с местными властями для прояснения ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году двух учёных, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) задержали в Ливии. В страну Шугалей и Суэйфан прибыли для проведения социологического исследования. Их работа была заранее оговорена с правительством национального согласия, все необходимые разрешения и документация получены.

Несмотря на это, российских граждан заключили в частную тюрьму «Митига», подконтрольную бандформированию RADA, в которой они провели более полутора лет. Тогда их обвинили во вмешательстве во внутренние дела республики. Их удалось вызволить из ливийской тюрьмы в декабре 2020 года. Это стало итогом «сложнейшей практически спецоперации», которую провели Минобороны и МИД России при участии других организаций. После освобождения они вернулись в Россию.