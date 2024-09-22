Берлин, 22 сентября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Германии подняли в небо истребители Eurofighter Typhoon, которые участвуют миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтикой, якобы из-за российских военных самолетов. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба ВВС ФРГ в соцсети X (бывш. Twitter).

РИА Новости

«Взлёт по тревоге над Балтийским морем: и сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолётов», — говорится в сообщении.

Утверждается, что российские самолёты следовали якобы без полётного плана и с выключенными транспондерами. Немецкие самолёты сопроводили в небе над Балтийским морем один Су-35 и четыре Су-30.

Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что все полёты российской военной авиации производятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА Регнум, ВВС Латвии 17 сентября подняли по тревоге в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за неопознанного объекта, приблизившегося к латвийско-белорусской границе. Позднее стало известно, что латвийские военные приняли за летающий объект стаю птиц.

ВВС Германии 13 сентября подняли в небо по тревоге истребители для сопровождения над Балтийским морем российских военных самолётов Ту-142 и Су-30. Отмечалось, что в небо поднимали самолёты Eurofighter.