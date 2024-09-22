Кишинёв, 22 сентября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Активисты блока оппозиционных партий «Победа» провели в Кишиневе марш против продвигаемого властями Молдавии курса на интеграцию в Евросоюз, несмотря на попытки полиции помешать акции. Об этом 22 сентября журналистам заявил представитель блока Юрий Витнянский.

Кадр из видео

«Такие марши ранее прошли в городах Бельцы и Комрат, а теперь и в Кишиневе. Нашей акцией мы хотим продемонстрировать всем, что молодежь Молдавии против курса на евроинтеграцию, которую проводит диктаторский режим президента (Молдавии — Ред.) Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности», — сказал Витнянский.

Он отметил, что активисты блока требуют проведения в стране честных выборов.

Участие в акции приняли порядка тысячи человек. По словам Витнянского, автобусы с ещё двумя тысячами участников были остановлены полицией. Также усиленные блокпосты правоохранителей не дали активистам попасть к дворцу президента по ранее согласованному маршруту. В итоге акция прошла в сквере Кафедрального собора у центральной площади столицы.

Представитель блока «Победы» подчеркнул, что мэрия Кишинева на протяжении месяца предпринимала попытки сорвать проведение марша, но проведение акции всё же было согласовано, поэтому действия полиции в итоге были незаконны.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. По её словам, Молдавия якобы выполнила все рекомендации Еврокомиссии. В мае парламент страны назначил референдум о вступлении в ЕС на 20 октября. Он пройдёт в один день с президентскими выборами.

ЕС 25 июня запустил переговоры с Кишинёвом о членстве в организации. Европейский высокопоставленный источник в Брюсселе отметил, что подготовка к переговорному процессу о вступление, как правило, занимает около года, однако в отношении Молдавии срок могут сократить.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в августе назвала действия молдавских властей движением по украинскому сценарию. По её словам, усилиями прозападных руководителей Молдавия превратилась в тоталитарное государство с деградирующей экономикой. Так, в республике ужесточаются репрессии в отношении оппозиции и всех несогласных с действиями руководства, продолжается зачистка информационного пространства.