Вашингтон, 22 сентября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Политики на Западе не знают, как отреагирует Москва, если Киев получит разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по целям, находящимся в глубине России. Об этом сообщила 22 сентября газета The Washington Post.

af. mil Крылатая американская ракета AGM-129 в полёте

Российский учёный, имеющий тесные связи с высокопоставленными дипломатами из России, назвал ядерный вариант наименее возможным из сценариев, поскольку он привёл бы к недовольству среди партнёров Москвы на глобальном Юге. Кроме того, с военной точки зрения такое развитие ситуации, по его мнению, «не очень эффективно».

Он подчеркнул, что люди, обсуждающие угрозу ядерного удара, преувеличивают её, недооценивая при этом возможность альтернативных вариантов.

«Поскольку у Запада есть глобальная военная инфраструктура, там можно найти много уязвимых точек», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским обсуждал вопрос, разрешат ли Украине бить дальнобойным оружием вглубь России. На встрече никаких решений принято не было, по её итогам глава Госдепа пообещал, что обсуждение будет продолжено в Белом доме.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что Запад занимается подменой понятий. Во-первых, потому что такие удары фактически уже наносятся, в том числе беспилотниками. Во-вторых, в действительности НАТО сейчас решает другой вопрос — участвовать или нет в конфликте напрямую. В случае, если альянс пойдёт на это, Москва примет соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут созданы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 сентября заявил, что в случае, если Киев получит разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь России, альянс не станет частью вооружённого конфликта с РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такую риторику НАТО безответственной. Он выразил надежду на то, что в странах Запада ещё есть «трезвые головы», которые понимают важность заявления Путина.