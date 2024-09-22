Исламабад, 22 сентября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Автомобиль сопровождения посольства РФ в Пакистане подорвался на мине. Об этом 22 сентября сообщила российская дипмиссия.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Отмечается, что посол РФ Альберт Хорев в составе делегации послов ряда государств принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, организованном торгово-промышленной палатой Исламабада.

«По пути из г. Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения. Представители дипкорпуса не пострадали», — говорится в сообщении в Telegram-канале российской дипмиссии.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа 11 сотрудников полиции погибли, ещё семеро получили ранения в результате нападения вооружённых боевиков на полицейский конвой в Пакистане. Колонну атаковали в безлюдной местности в восточной провинции Пенджаб в районе Рахим Яр Хан, когда сотрудники правопорядка проводили патрулирование и преследовали группу грабителей. Нападавшие были вооружены гранатомётами и огнестрельным оружием.

Телеканал Sky News отмечал, что в Пакистане в последние годы наблюдается всплеск активности боевиков. Силы безопасности постоянно проводят операции на востоке провинции Пенджаб и в провинции Синд, где бандформирования обычно скрываются в лесах и сельской местности.