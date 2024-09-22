Владимир, 22 сентября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Во Владимире в хозяйственных постройках вспыхнул крупный пожар. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании в микрорайоне Заклязменский поступило в 15:23 (совпадает с мск).

«На улице Фоминской горят хозпостройки на 2,5 тыс. кв», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МЧС отметили, что существует угроза распространения огня на большую площадь.

На месте возгорания работают 37 специалистов МЧС и 11 единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября крупный пожар охватил 4,8 тыс. кв. м в производственном здании в Подольске Маковской области. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. На горящий объект сбросили 210 т воды. Через сутки пожар полностью потушили.

22 сентября в Щербинке на территории Москвы загорелись несколько торговых рядов. Пожар вспыхнул на улице Железнодорожной. В тушении участвуют 53 специалиста, задействовано 18 единиц техники.