Москва, 22 сентября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы разрабатывают законопроект, согласно которому школьники, уличённые в травле одноклассников, должны будут проходить программы перевоспитания. Об этом 22 сентября сообщает РБК со ссылкой на главу комитета Думы по молодёжной политике Артёма Метелева.

Global Look Press

Законопроект даст определение понятию «травля» и обяжет образовательные организации, в которых случаи травли будут зафиксированы, направлять информацию о них в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения. Поэтому для профилактической работы будут привлекаться не только сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи, представители общественных организаций, Российского движения детей и молодежи. Комплекс этих мероприятий и есть исправительный курс», — объяснил депутат Метелев.

Как передавало ИА Регнум, в мае Госдума уже обсуждала идею о привлечении родителей тех, кто занимается травлей, к материальной ответственности. Тогда, по словам депутата Яны Лантратовой, инициатива имела некоторые спорные моменты, которые необходимо было доработать.

В марте в Сети появилось видео, снятое подростками в заброшенном здании в Ставропольском крае. На кадрах несколько несовершеннолетних 13–14 лет издевались над 18-летней девушкой. Выяснилось, что пострадавшая давно подвергается нападкам со стороны других подростков из-за внешности. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Ставропольскому краю Игорю Иванову представить доклад о ходе проверки и расследования уголовного дела по факту побоев и угрозы убийством.