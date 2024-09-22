В Госдуме предложили отправлять школьных буллеров на курсы перевоспитания
Москва, 22 сентября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы разрабатывают законопроект, согласно которому школьники, уличённые в травле одноклассников, должны будут проходить программы перевоспитания. Об этом 22 сентября сообщает РБК со ссылкой на главу комитета Думы по молодёжной политике Артёма Метелева.
Законопроект даст определение понятию «травля» и обяжет образовательные организации, в которых случаи травли будут зафиксированы, направлять информацию о них в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
«Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения. Поэтому для профилактической работы будут привлекаться не только сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи, представители общественных организаций, Российского движения детей и молодежи. Комплекс этих мероприятий и есть исправительный курс», — объяснил депутат Метелев.
Как передавало ИА Регнум, в мае Госдума уже обсуждала идею о привлечении родителей тех, кто занимается травлей, к материальной ответственности. Тогда, по словам депутата Яны Лантратовой, инициатива имела некоторые спорные моменты, которые необходимо было доработать.
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