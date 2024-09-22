Во Владимирской области проводилась эвакуация жителей двух районов
Владимир, 22 сентября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Власти Владимирской области провели эвакуацию жителей Киржачского и Меленковского районов. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
По его словам, регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе.
«Со вчерашнего вечера правительство области, муниципалитеты, все профильные ведомства и службы работали в режиме готовности к принятию необходимых мер для обеспечения безопасности населения», — написал он в Telegram-канале.
Уточнялось, что ночью все жители вернулись домой. Обстановка в регионе контролируется властями. Точную причину эвакуации Авдеев не уточнил.
В ночь на 22 сентября администрация Киржачского района сообщала о поступлении сигнала опасности. Были эвакуированы жители посёлков Барсово, Мирный и населённого пункта Дубки.
Как сообщало ИА Регнум, в июне Вооружённые силы Украины атаковали Владимирскую область при помощи беспилотного летательного аппарата. Дрон был сбит над территорией Юрьев-Польского района. Разрушений и пострадавших при атаке не было.
В ночь на 22 сентября системы ПВО сбили над российской территорией в общей сложности 15 беспилотников украинской армии. В небе над Ростовской областью удалось уничтожить четыре вражеских дрона, в Курской области два, а также по одному в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях. Ещё шесть беспилотников военные обезвредили над акваторией Азовского моря.
В курском приграничье расчёт БПЛА российского спецназа «Ахмат» сбил FPV-дроном в приграничье Курской области разведывательный беспилотник «Лелека-100» украинских боевиков с камерой швейцарского производства за 80 тыс. евро. Уточнялось, что дорогостоящее оборудование применялось для дневных вылазок и давало максимально возможное для дронов-разведчиков разрешение.