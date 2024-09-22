Владимир, 22 сентября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Власти Владимирской области провели эвакуацию жителей Киржачского и Меленковского районов. Об этом 22 сентября сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Global Look Press

По его словам, регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе.

«Со вчерашнего вечера правительство области, муниципалитеты, все профильные ведомства и службы работали в режиме готовности к принятию необходимых мер для обеспечения безопасности населения», — написал он в Telegram-канале.

Уточнялось, что ночью все жители вернулись домой. Обстановка в регионе контролируется властями. Точную причину эвакуации Авдеев не уточнил.

В ночь на 22 сентября администрация Киржачского района сообщала о поступлении сигнала опасности. Были эвакуированы жители посёлков Барсово, Мирный и населённого пункта Дубки.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Вооружённые силы Украины атаковали Владимирскую область при помощи беспилотного летательного аппарата. Дрон был сбит над территорией Юрьев-Польского района. Разрушений и пострадавших при атаке не было.

В ночь на 22 сентября системы ПВО сбили над российской территорией в общей сложности 15 беспилотников украинской армии. В небе над Ростовской областью удалось уничтожить четыре вражеских дрона, в Курской области два, а также по одному в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях. Ещё шесть беспилотников военные обезвредили над акваторией Азовского моря.

В курском приграничье расчёт БПЛА российского спецназа «Ахмат» сбил FPV-дроном в приграничье Курской области разведывательный беспилотник «Лелека-100» украинских боевиков с камерой швейцарского производства за 80 тыс. евро. Уточнялось, что дорогостоящее оборудование применялось для дневных вылазок и давало максимально возможное для дронов-разведчиков разрешение.