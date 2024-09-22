Пашаева могут уволить из армии из-за самовольного отъезда из части
Mash: Пашаева могут уволить из ВС России из-за самовольного отъезда из части
Москва, 22 сентября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Бывший адвокат Эльман Пашаев может получить дисциплинарное взыскание или увольнение из Вооружённых сил (ВС) России в случае, если выяснится, что он самовольно покинул воинскую часть, пишет 22 сентября Telegram-канал Mash.
Уточняется, что сейчас Пашаев числится командиром танкового экипажа Т-80 в пятой бригаде. Однако сослуживцы уверяют, что давно его не видели. При этом у экс-адвоката не было законных оснований уезжать в Москву.
По их словам, отправиться в столицу он мог только в рамках рабочей командировки, но никто не слышал, чтобы ему давали какое-либо задание для отправки в город.
«За несоблюдение требований ему может грозить дисциплинарное взыскание и увольнение из армии», — уточняется в публикации.
Как передавало ИА Регнум, против Пашаева на основании заявления Алексея Блиновского — мужа фигурантки дела о неуплате налогов блогерши Елены Блиновской — возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). Он был задержан 17 сентября.
По версии следствия, юрист в феврале этого года убедил Блиновского в том, что якобы может освободить его жену от ответственности за мошенничество. За это он получил от Блиновского крупное вознаграждение. Сумма составила 18,5 млн рублей и $300 тыс. (45 млн рублей).
Московский гарнизонный военный суд 18 сентября отправил Пашаева в следственный изолятор до 15 ноября.