Москва, 22 сентября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Бывший адвокат Эльман Пашаев может получить дисциплинарное взыскание или увольнение из Вооружённых сил (ВС) России в случае, если выяснится, что он самовольно покинул воинскую часть, пишет 22 сентября Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Эльман Пашаев

Уточняется, что сейчас Пашаев числится командиром танкового экипажа Т-80 в пятой бригаде. Однако сослуживцы уверяют, что давно его не видели. При этом у экс-адвоката не было законных оснований уезжать в Москву.

По их словам, отправиться в столицу он мог только в рамках рабочей командировки, но никто не слышал, чтобы ему давали какое-либо задание для отправки в город.

«За несоблюдение требований ему может грозить дисциплинарное взыскание и увольнение из армии», — уточняется в публикации.

Как передавало ИА Регнум, против Пашаева на основании заявления Алексея Блиновского — мужа фигурантки дела о неуплате налогов блогерши Елены Блиновской — возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). Он был задержан 17 сентября.

По версии следствия, юрист в феврале этого года убедил Блиновского в том, что якобы может освободить его жену от ответственности за мошенничество. За это он получил от Блиновского крупное вознаграждение. Сумма составила 18,5 млн рублей и $300 тыс. (45 млн рублей).

Московский гарнизонный военный суд 18 сентября отправил Пашаева в следственный изолятор до 15 ноября.