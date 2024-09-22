Геленджик, Краснодарский край, 22 сентября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. В Краснодарском крае мужчину унесло на сапборде в открытое море. Об этом 22 сентября сообщил Telegram-канал SHOT.

Petrov Sergey/Global Look Press

По данным канала, 53-летний мужчина на сапборде вышел в море 21 сентября из Геленджика. С тех пор никакой информации о нём не было. На следующее утро спасатели получили обращение с просьбой найти пропавшего.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа три человека пропали в Приморском крае во время сплава на сапбордах. Группа из троих взрослых и подростка сплавлялась по Цинковому озеру близ посёлка Хрустальный. Они попали в шлюзовую систему сброса воды, в результате взрослые пропали без вести. Позднее их тела были найдены спасателями.

11 июля в Туапсинском районе Краснодарского края унесло в море трёх туристок на сапбордах. Одна из пропавших смогла самостоятельно вернуться на берег, вторую нашли в 400 метрах от береговой линии, а третья пропала. Тело туристки нашли только 19 июля.