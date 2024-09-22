Будапешт, 22 сентября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отказался от ведения заседания генассамблеи организации в Будапеште, на котором обсуждается снятие санкций с российских шахматистов. Он заявил об этом 22 сентября на генассамблее.

РБК/ТАСС

«Учитывая, что речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — процитировал его слова ТАСС.

Дворкович пригласил вести заседание вице-президента FIDE, представителя Индии Вишванатана Ананда.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября стало известно, что генассамблея FIDE до конца недели рассмотрит вопрос о полноценном возвращении шахматистов из России и Белоруссии на соревнования под эгидой организации.

Ранее в этот же день президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение спортсменов из РФ на международные турниры. По его словам, спорт должен быть вне политики.

Комиссия FIDE по этике в начале июня отстранила Федерацию шахмат России (ФШР) на два года. Перед этим соответствующую жалобу в комиссию подали шахматный тренер Петер Хейне Нильсен, Федерация шахмат Украины и украинский шахматист Андрей Баришполец.

В феврале 2022 года FIDE приняла решение о допуске шахматистов из России и Белоруссии для участия в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Сборным командам обеих стран запрещено участвовать в соревнованиях, а в РФ и Белоруссии не проводятся официальные турниры FIDE.