Москва, 22 сентября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. В Новой Москве в лесном массиве обнаружили тело молодого человека с признаками насильственной смерти. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

Прокуратура Москвы

Установлено, что убитому было 27 лет. Его тело нашли в лесу, примыкающем к Николо-Хованской улице.

«По данным следствия, 22 сентября 2024 года в лесном массиве на территории Новой Москвы, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На место ЧП прибыла оперативная группа, работу координирует заместитель прокурора ТинАО Игорь Савватеев. Следователи осмотрели место преступления, опросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело по 105 УК РФ «Убийство». Ход расследования прокуратура взяла на контроль.

Правоохранителям удалось установить предполагаемого подозреваемого в убийстве. В ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Санкт-Петербурге нашли тело 53-летнего мужчины со множественными ножевыми ранениями. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп в квартире на проспекте Науки. Убитым оказался местный политактивист Виталий Иоффе. Ранее он организовывал уличные акции, нарушая порядок, а также занимался дискредитацией ВС РФ, за что привлекался к административной ответственности.

Убийца сам пришёл в полицию. Молодой человек рассказал, что проживал с Йоффе и в результате конфликта нанёс ему 20 ударов ножом, а затем уехал в Выборг на такси.

17 мая СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которое произошло в Первомайском. В доме обнаружили тело женщины 1957 года рождения, погибшей от ударов ножом. Силовики задержали подростка, сообщившего, что это он зарезал домработницу, с которой у него произошёл конфликт.