Пекин, 22 сентября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Во время поездки в китайскую провинцию Аньхой 42-летний мужчина сорвался со скалы. Избежать трагедии помогло растущее на склоне дерево. Об этом сообщил телеканал CNN.

Кадр из видео

Инцидент произошёл 16 сентября. Турист отправился в поход по горам Фаньцзэнцзянь. Во время одного из переходов он поскользнулся и упал с крутой горы.

Момент падения был запечатлён на 360-градусную камеру. Мужчина скользил вниз по склону, сырому из-за дождя. Наконец, его падение остановило дерево.

«Когда я ударился о ствол, мне показалось, что тяжёлый камень рухнул вниз. Я просто думал: «Я ни за что не умру», — привёл его слова телеканал.

Позднее мужчина рассказал, что отделался лишь порезом на левом бедре и царапиной на руке. Размещённое на Douyin (китайская версия TikTok) видео оценили более чем 280 тыс. пользователей.

Как сообщало ИА Регнум 15 сентября, сербский блогер Стефан Янкович залез в берлогу к бурому медведю и остался жив. Мужчина решил осмотреть яму в лесу, которая, как позже выяснилось, оказалась медвежьей берлогой. Вернувшийся хищник не стал нападать на блогера и позволил ему выбраться наружу. Затем Янкович решил спрятаться на дереве, к которому подошли уже два медведя. Один из них даже пытался забраться к блогеру.